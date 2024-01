Stare a testa in giù | ecco tutti i benefici su mente e corpo | “Abbatte lo stess e stimola la circolazione | il sistema immunitario e articolare”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) “C’è un signore, che abita due case più su di noi, che ogni giorno si mette per terra e si contorce”. Mi diceva così mio nonno ogni estate, perché, durante la sua passeggiata mattutina per andare al mare, vedeva il marito indiano di un’amica di famiglia praticare yoga. Ai suoi occhi appariva come una cosa stranissima e, mentre lo descriveva, mimava nel volto delle espressioni di dolore, come see eseguendo luio quelle posizioni e contorsioni, che oggi è ormai risaputo essere benefiche per la nostra salute. Da bambino amavoin giù. Quante volte mia madre mi ha sgridato perché aveva paura che mi andasse troppo sangue alla. Stavo ore in quella posizione, a guardare il mondo sottosopra. Molti cartoni animati in TV li ho visti dall’inizio alla fine così. Scalzo e a ...