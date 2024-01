Speed skating | David Bosa centra podio e record italiano sui 1000 in Coppa del Mondo a Salt Lake City

(Di sabato 27 gennaio 2024) Allo Utah Olympic Oval di, negli USA, si esaurisce la prima giornata di gare della quinta tappa didel2023-2024 di: la copertina della serata è tutta per il padrone di casa Jordan Stolz, autore del nuovodelsuimetri maschili, gara nella quale per l’Italia arriva ilnumero 11 della stagione sul circuito maggiore, il primo firmato da, il quale griffa anche il nuovonazionale. Neimetri maschili lo statunitense Jordan Stolz vince facendo segnare il nuovodelin 1:05.37 (pr. prec. Pavel Kulizhnikov, ...

Andate in archivio la finale del Team Mixed Relay del programma dello speed skating di questa edizione delle Olimpiadi Invernali Giovanili a ... (oasport)

Andate in archivio la finale del Team Mixed Relay del programma dello speed skating di questa edizione delle Olimpiadi Invernali Giovanili a ... (oasport)

Torna la Coppa del Mondo di Speed skating per il quinto appuntamento in calendario. Sarà lo Utah Olympic Oval di Salt Lake City (USA), dal 26 al 28 ... (oasport)

Si chiude il programma dello speed skating ai Giochi Olimpici Invernali Giovanili 2024 , in corso a Gangwon , in Corea del Sud: nelle mass start Noemi ... (oasport)

Allo Utah Olympic Oval di Salt Lake City, negli USA, si esaurisce la prima giornata di gare della quinta tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 di speed skating: la copertina della serata è tutta per il ...I Giochi olimpici giovanili invernali (YOG) di Gangwon 2024 hanno raggiunto il giro di boa. Nella settima giornata della manifestazione sono stati due gli sport nei quali si sono impegnati gli atleti ...Torna la Coppa del Mondo di speed skating per il quinto appuntamento in calendario. Sarà lo Utah Olympic Oval di Salt Lake City (USA), dal 26 al 28 gennaio, a ospitare il round del massimo circuito ...