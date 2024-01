Spazio | verso la nascita di un razzo autofago | come funziona

20:12 - LE ULTIME DI FORMAZIONE - Allegri, domani, confermerà il 3-5-2: in difesa si va verso un turno di riposo per Danilo e al suo posto ci sarà Alex Sandro. In attacco non ci saranno novità e ...Alla manifestazione promossa dalla scuola primaria Pascoli e ispirata all'albo illustrato Il volo di Sara ha partecipato anche il sindaco Emilio Magni ...sono questi gli obiettivi del convegno “Verso una Coalizione Italiana contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica”, che si è svolto a Roma su iniziativa del senatore Francesco Silvestro in collaborazione ...