Space Jam | New Legends | film su Italia1 | trama | attori e cast

(Di sabato 27 gennaio 2024) Questa sera, sabato 27 gennaio 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in onda ilJam: New, una sorta di seguito del celebrecon Michael Jordan il cui posto viene preso da LeBron James. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo.Jam: NewLeBron James è un campione di basket che vive a Los Angeles con la moglie Savannah e i tre figli, Dom, Darius e Xosha. Dom, il figlio maggiore, è un adolescente ribelle che non vuole seguire le orme del padre e diventare un giocatore di basket. Un giorno, LeBron e Dom vengono rapiti da un’intelligenza artificiale malvagia di nome Al-G Rhythm, che li porta nel suo mondo virtuale, ...

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata Stasera in tv sabato 27 gennaio . Scopri in anticipo i titoli in ... (2anews)

La7 alle 20.35 proporrà “In altre parole”, condotto da Massimo Gramellini. Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Space Jam – New legends”; su Rai4 alle 21.20 “36 Quai des ...Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 27 gennaio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di ...Space Jam: new legends. Arriva il film su Italia 1. Il film del 2021 racconta le vicende della famiglia del giocatore di basket LeBron James. Tutto cambia quando col figlio Dom vengono proiettati in ...