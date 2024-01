Spaccò a martellate i finestrini seminando il panico sul treno Senegalese patteggia due mesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) Impugnando un martello, il 13 febbraio 2022 aveva frantumato una decina didelin transito da Asso a Milano, in arrivo alla stazione di Mariano Comense alle 7 su cui viaggiavano decine di pendolari. Creando grande trambusto, facendo saltare la corsa, e finendo in cella per danneggiamento aggravato, subito arrestato dai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense. Per quel raid vandalico Thierno Sow,di 35 anni, ha orato duedi reclusione, in continuazione con una precedente condanna a 10, con sospensione condizionale subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità, per un episodio analogo avvenuto il 17 novembre 2021. In quel caso, armato di una pietra e una spranga, aveva frantumato i vetri di 2 porte di ingresso della ...