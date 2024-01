Spaccio di sostanze stupefacenti | 49enne di Avellino in manette

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGli Agenti della Squadra Mobile della Questura dinella serata di ieri hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, undi, residente in Mercogliano (AV,) per il reto di detenzione ai fini didi. All’arresto dell’uomo si è giunti a conclusione di una mirata attività info-investigativa, tesa contrastare il fenomeno dello. Infatti gli operatori di Polizia individuavano il 39enne, a bordo della propria auto, mentre confabulava con circospezione con altro giovane. Pertanto gli operatori decidevano di procedere ad un accurato controllo sia sulle persone fermate che all’interno dell’autovettura. Il 39enne veniva trovato in possesso della somma di 80 euro, presumibile provento della ...