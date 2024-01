Spaccata in negozio con tombino E finisce a botte col proprietario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) Non si arrestano più i furti ai danni delle attività commerciali del paese. L’ultimo in ordine di tempo è quello accaduto la scorsa notte quando un ladro ha usato unper sfondare la vetrina ed entrare a rubare, svegliando il titolare ed ingaggiando una colluttazione. Si tratta dell’ennesimaa San Vittore Olona, paese vittima da qualche settimana di una infinita scia di furti che non ha precedenti nella storia del luogo. Questa volta è toccato al panificio Rottondi Giovanni che si affaccia sul Sempione verso le 2 di notte. Il ladro ha prima lanciato uncontro la porta a vetri di ingresso, prendendolo da un’area verde poco distante. Poi una volta aperto il varco è passato nella vetrata puntando direttamente alla cassa. Il rumore ha però svegliato il, che abita sopra il ...