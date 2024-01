Spacca la vetrina e minaccia il titolare | denunciato dai Carabinieri

(Di sabato 27 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Stazione di Mercogliano, hannoun trentenne del luogo per, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il giovane, in evidente stato di alterazione psico-fisica, avrebbe infranto la vetrata di un esercizio commerciale di Mercogliano ed aggredito verbalmente ilche non ha esitato ad allertare il “112”. Alla vista dei, l’esagitato inveisce verbalmente nei loro confronti, proferendo frasi oltraggiose,ndoli e ostacolando il loro intervento volto anche alla sua identificazione. Alla luce delle evidenze emerse, il trentenne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Alcuni cittadini che passavano in via Matteotti sostengono che alle 7 la vetrina era ancora in perfette condizioni. Quindi pare che il malvivente (o i malviventi) abbia agito quando era già giorno e ...L’ultimo in ordine di tempo è quello accaduto la scorsa notte quando un ladro ha usato un tombino per sfondare la vetrina ed entrare a rubare, svegliando il titolare ed ingaggiando una colluttazione.Svaligiata la boutique Gaudenzi a Riccione a tre mesi dall’ultimo colpo. I malviventi hanno usato un suv come ariete per entrare. L’ira di Fratelli d’Italia: "Ennesimo attacco al cuore della città".