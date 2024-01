Sos enzimi del pancreas | l’azienda Viatris risponde all’appello di Fedez | «Troppa domanda» La soluzione proposta dal ministero

(Di sabato 27 gennaio 2024) Non si è fatta attendere la risposta all’allarme sollevato dasulla carenza dipancreatici nelle farmacie italiane. Oggi, il rapper – che lo scorso anno è stato operato per un tumore al– ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui racconta di aver avuto difficoltà nel trovare il medicinale e di aver ricevuto numerose segnalazioni, soprattutto nel Nord Italia, di altre persone che si trovano nelle sue stesse condizioni. Are al suo appello è ildella Salute, che parla di una «situazione nota e indipendente dalle attività regolatorie di Aifa». Ad oggi, spiega il, «l’unica azienda produttrice (Italia srl) ha comunicato l’impossibilità di soddisfare laper eccesso di richiesta». La ...

