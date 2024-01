Sorpresa Simeri per il Taranto | il neo acquisto | “Daremo tutto col Benevento”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiin conferenza stampa per il. Oltre a Ezio Capuano, a rilasciare delle dichiarazioni alla vigilia della sfida con ilè stato anche il nuovoSimone. La società ionica, dunque, riporta al Sud l’attaccante partenopeo che aveva iniziato la stagione alla Carrarese. Juve Stabia, Bari, Monopoli sono alcune delle maglie indossate in carriera dal giocatore classe 1993 che sarà a disposizione per il match contro il giallorossi di Gaetano Auteri. Sensazioni – Sono positive. La partita di domani si prepara da sola, dovremo dareper cercare di fare il meglio possibile. Scelta – Sono aperché questa è una delle piazze più ambiente da qualsiasi calciatore che voglia giocare in una piazza importante. ...