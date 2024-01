Sorpresa Empoli | Juve in dieci bloccata 1-1 allo Stadium

(Di sabato 27 gennaio 2024) Torino, 27 gennaio 2024 – Sorpresona: l’blocca lantus sull’1-1, approfittando anche di una sciocchezza di Milik, che dopo pochi minuti di gara lascia i bianconeri in 10. Punto d’oro in chiave-salvezza. Nicola opta per Cacace titolare; Gyasi va a destra. Maleh parte dal primo minuto, mentre Pezzella si accomoda in panchina assieme a Baldanzi e Cancellieri. Allegri sceglie Vlahovic e Milik, lasciando inizialmente fuori Yildiz. Avvio lento e confusionario dei bianconeri, che provano a fare la partita. Al 6’ punizione di Vlahovic allungata da Caprile in calcio d’angolo. Al 18’ brutta entrata di Milik su Cerri: Marianelli lo ammonisce, il Var lo richiama e l’arbitro decide infine di espellerlo.in superiorità numerica e gara che cambia: adesso sono gli azzurri che fanno la ...

La sfida tra Juventus ed Empoli finisce 1-1. Vantaggio di Vlahovic, pareggio di Baldanzi. LE PAGELLE DELLA JUVENTUS SZCZESNY 6 Si attendeva un pomeriggio meno impegnativo. Un paio di interventi ...La cura Davide Nicola funziona anche in trasferta e l'Empoli blocca sul pari all'Allianz Stadium la Juventus. La vera svolta già nel primo tempo: Milik entra duro in scivolata su Cerri per recuperare ...Prima sorpresa di questa 22esima giornata di Serie A. Mezzo passo falso per la Juventus che non va oltre il pari in casa contro l'Empoli. Allo Stadium finisce 1-1, tutti i gol nella ripresa.