Sono quasi mille gli iscritti a ‘bike to work’

(Di sabato 27 gennaio 2024) È uno dei progetti dedicati alla mobilità ciclabile del comune di Forlì e, con504mila chilometri pedalati in due anni, è forse quello che ha riscosso il maggior successo. Per questo ‘al lavoro in bici’ (in inglese: bike to work), finalizzato a favorire lo spostamento dei cittadini pedalando dall’abitazione al lavoro, sarà prorogato fino a giugno 2024. L’iniziativa, avviata in via sperimentale nel luglio 2020, è stata inaugurata ufficialmente nel 2022 nell’ambito del progetto denominato ‘Bicipolitana’, che ha lo scopo di implementare la mobilità sostenibile in città. Con un finanziamento complessivo di circa 5 milioni di euro, che derivano da fonti diverse (Pnrr, Pums e non solo) la ‘Bicipolitana’ consiste in un piano articolato di piste ciclabili, che, realizzato in collaborazione con Forlì Mobilità Integrata, dovrebbe coprire, complessivamente, oltre 190 ...