Sondaggi Gf | Stefano Miele vola alto

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: "E' un giorno speciale"Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L'indiscrezioneGf, scopriamo quali sono le attuali preferenze del web sui protagonisti del Grande Fratello: i dati Cambia nuovamente il televoto, segno che i fan del programma di Alfonso Signorini, Grande Fratello, sono attivi e amano i loro protagonisti. I dati Sergio 28%23% Perla 14% Fiordaliso 14% Federico 13% Monia 7% Dunque al momento stando ai dati raccolti dalle preferenze web Monia La Ferrera è la candidata a lasciare la casa, segno che l' atteggiamento avuto anche con Massimiliano Varrese non ha proprio convinto.