Sofia Goggia ancora terza nella discesa di Cortina Gara pazza tra cadute e interruzioni | vince Mowinckel

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ragnhildpiazza il colposecondadi. La norvegese si regala una clamorosa vittoria sull’Olympia delle Tofane, centrando il suo primo successo in carrieraspecialità in Coppa del Mondo. Sicuramente una beffa per l’Italia e per, che sognava ormai il successo al terminedi una, con una serie infinita diper lee anche per un’improvvisa tormenta di vento, che ha portato ad una lunghissima pausa. Le sorprese non sono finite, visto che al secondo posto si è piazzata l’americana Jacqueline Wiles, bravissima ad inserirsi con il pettorale numero 26 a 35 centesimi dalla vincitrice. La statunitense non saliva ...