Sofia | che beffa! Goggia deve accontentarsi del bronzo in una discesa infinita a Cortina

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 27 gennaio 2024) Un’altra giornata di colpi di scena a. Nellalibera bis del sabato mattina (27 gennaio)ha conquistato il terzo posto, dopo aver accarezzato per diversi minuti il quarto titolo personale sull’Olympia delle Tofane in Coppa del Mondo. Le condizioni impegnative della pista, molto ventosa, hanno fortemente influenzato una gara, iniziata alle 10.30 e epiù volte interrotta fino a durare di fatto quasi tre ore. E ribaltando la classifica quando sembrava ormai consolidata. La bergamasca, infatti, ha dato il tutto per tutto fin dalla prima porta, tagliando il traguardo con un emozionante urlo di gioia a 1:33.94, primo posto a -0.15 dalla francese Laura Gauche e a -0.27 dall’austriaca Stephanie Venier. Dopo una lunga interruzione di gara in attesa di un miglioramento delle ...