Sofia Ceccarello oggi in gara al Cairo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 gennaio 2024) Prove generali di Olimpiadi per. La tiratrice ravennate sarà impegnata dain Egitto a Ilnella tappa di Coppa del Mondo di tiro a segno, manifestazione che non consegnerà pass olimpici, ma darà punti importanti pur scalare il ranking. Guadagnare posizioni sarà fondamentale, perché se la partecipazione all’Olimpiade di Parigi non dovesse arrivare nelle gare, ci sarebbe la strada della classifica mondiale. Laesordirànella tappa egiziana nelladella 10 m carabina ad aria compressa mista dove sarà in coppia con Danilo Dennis Sollazzo, mentre domani sarà impegnata nella 50 m carabina 3 posizioni. L’ultima prova è invece in calendario mercoledì e sarà la 50 m carabina tre posizioni femminile. La...