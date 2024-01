Snowboard da podio | Bagozza è primo nello slalom gigante Caffont è terza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 27 gennaio 2024) Simonhohe, 27 gennaio 2024 – Una grande Italia ha mostrato tutta la sua classe sulla neve austriaca di Simonhohe, dove si è svolto la gara di Coppa del Mondo del quintodidella stagione. A salire sulsono stati due Azzurri. Danieleha trionfato nella competizione maschile, conquistando ilsuccesso della carriera e il terzo della stagione. Nelle precedenti gare ha vintoParallelo (non olimpico), sia a Davos che a Pamporovo: “E’ una giornata fantastica – le parole didopo il successo, come riporta fisi.org – sfidare Karl è sempre difficile: prima di oggi non l’avevo mai sconfitto ed è una soddisfazione ancora più forte averlo fatto in Austria. Riuscire a vincere anche in ...