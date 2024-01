Snowboard | Bagozza terza vittoria stagionale | vince in Austria

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 27 gennaio 2024) AGI - Dopo Davos e Pamporovo in slalom parallelo, ecco il primo trionfoanche nel gigante parallelo. Danieleè loista mondiale del momento. L'azzurro oggi ha vinto il gigante parallelo di Coppa del mondo di Simonhoehe sulle montagne della Carinzia in. Per, 28 anni, altoatesino di Ortisei, si tratta del quinto successo in carriera. In finale l'atleta delle Fiamme Oro ha sconfitto l'co Benjamin Karl e in semifinale l'altroco Fabian Obmann. Il veterano delloitaliano, Roland Fischnaller che punta alla settima partecipazione olimpica a Milano Cortina 2026, dopo aver perso in semifinale da Karl, non è riuscito a cogliere il terzo posto venendo sconfitto da Obmann. Nella generale di ...