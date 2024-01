Slittino | Mondiali Altenberg 2024 | quarto posto per Vötter Oberhofer nel doppio femminile | lontano Fischaneller nell’individuale maschile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) Le italiane Andreae Marionhanno chiuso alla gara dideidiin corso di svolgimento ad. Nella seconda giornata della rassegna iridata tedesca, dopo il podio nella sprint, la coppia azzurra non è riuscita a confermarsi in posizione da medaglia venendo beffata nella seconda manche. Il titolo è andato alle austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp, che hanno concluso le due discese con il tempo complessivo di 1’24?761 riuscendo ad avere la meglio per soli 50 millesimi sulle lettoni Anda Upite / Zane Kaluma che erano in testa dopo la prima manche.invece, dopo il terzo ...