Slittino | Gatt Schoepf trionfano nel doppio ai Mondiali Sesti Nagler Malleier

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’Austria domina nelaidi Altenberg. Lo aveva già fatto tra le donne, con il trionfo di Egle/Kipp, si ripete tra gli uomini con addirittura due coppie sui primi due gradini del podio. Ad imporsi sono Jurie Riccardoche colgono il successo più importante della carriera: arriva l’oro con il crono di 1’22”924, precedendo i connazionali Steu/Kindl di 46 millesimi. Gara a parte per loro, con tutti gli altri che sono rimasti staccatissimi. I primi degli umani, sul ghiaccio di casa, sono i tedeschi Wendl/Arlt, di bronzo a 355 millesimi. A sorpresa quarta piazza per i lettoni Sevics-Mikelsevics/Krasts, mentre completano la top-5 Mueller/Frauscher. In casa Italia altra buona prestazione dopo quella della sprint per: gli azzurri sono ...