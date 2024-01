Slittino | Dominik Fischnaller sbaglia e getta alle ortiche una medaglia iridata sicura Oro per il solito Langenhan

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024)si mangia letteralmente le mani. L’azzurro, infatti, ampiamente lanciato verso una, ha commesso un brutto errore a poche curve dal traguardo,ndoun risultato che poteva essere davvero storico. È stato quindi Maxa mettersi al collo lad’oro nella gara disingolo dei Campionati Mondiali 2024 di Altenberg (Germania). Sul budello di casa il tedesco è stato autore di due manche eccezionali con il tempo complessivo di 1:47.813 (53.943 e 53.870). Dopo l’argento di un anno fa, quindi, passo in avanti per il classe 1999 che sta davvero dominando la scena.d’argento per l’austriaco Nico Gleirscher ...