Skicross | Coppa del Mondo | Deromedis quinto in qualifica a St Moritz Dentro altri due azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) Simoneha centrato ilposto nelle qualifiche di St., località svizzera che ospita questo fine settimana la sesta tappa del circuito didel2023-2024 di sci freestyle, specialità. Un po’ come accaduto la scorsa settimana in Canada, il Campione delha dimostrato una buona condizione di forma nella prova in solitaria, iniziando con non poca fatica e migliorando nel corso del tracciato. Alla fine il cronometro dirà 1:05.89, con un ritardo di +0.79 rispetto al leader Reece Howden, dominatore in 1:05:10. Secondo posto poi per Adam Kappacher (+0.62), il quale ha regolato Sandro Lohner (+0.69) e Tyler Wallasch (+0.69). Buona quindicesima posizione poi per Federico Tomasoni, il quale ha rimediato un gap di +.1.27, dimostrando ...