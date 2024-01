Siviglia – Osasuna – probabili formazioni

(Di sabato 27 gennaio 2024) La lotta delper rimanere fuori dalla zona retrocessione nella massima serie spagnola continuerà domenica 28 gennaio sera quando accoglierà l’all’Estadio Ramon. Una campagna difficile ha lasciato i detentori dell’Europa League al 17° posto in classifica, a un solo punto dal terzetto di fondo, mentre l’si trova all’11° posto, con 25 punti in 20 partite. Il calcio di inizio diè previsto alle 18:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreLa retrocessione delin questa stagione sarebbe una delle più grandi storie del calcio spagnolo da un po’ di tempo a questa parte, e questa è una possibilità concreta a causa delle difficoltà ...

colpo grosso dell' Athletic Bilbao che si impone per 2 - 0 nella trasferta contro il Siviglia nella gara valida per la 19esima giornata della Liga ... (247.libero)

Siviglia-Osasuna è una gara valida per la ventiduesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18;30: tv, formazioni e pronostici ...Tutto pronto per la sedicesima giornata di Euroleghe, momento clou dei campionati e torna anche il turno tipo. Ecco dunque la Top XI da schierare se giocate al Classic.Seconda vittoria di fila in campionato per l'Osasuna che supera 3-2 il Getafe. I padroni di casa si portano sul 2-0 nel primo tempo grazie ai gol di Garcia al 9' e Munoz al 31'. Nella ripresa arriva ...