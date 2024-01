Sirio Salerno batte anche le giovanissime di Casalnuovo e resta imbattuta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiProsegue la marcia della’92 in vetta alla classifica del girone B di serie B femminile. A Matierno le granatine hanno liquidato la praticacon un perentorio 85-45. Leavversarie non hanno sfigurato sotto il profilo della combattività econ qualche giocata interessante. Troppo netto il divario fisico e tecnico, però, tra la capolista e le partenopee. Partenza a razzo delle ragazze di casa contro le volenterose ospiti; il 16-3 dei primi 4’ effettivi è già margine incoraggiante con una super Oliveira sugli scudi.approfitta di alcune imprecisioni disotto canestro per ripartire bene in contropiede sul finire di primo quarto ma la partitasaldamente nelle mani ...