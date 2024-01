Sinner quanto guadagna se vince la finale degli Australian Open | il direttore del torneo | «Montepremi record»

(Di sabato 27 gennaio 2024) Unper gli. In totale 86,5 milioni di dollarii. Non era mai accaduto prima. Una crescita del 13% rispetto al 2023. «Abbiamo...

Il tennista altoatesino è già certo di guadagna re 1,05 milioni di euro che raddoppierebbero in caso di trionfo in finale. Il successo agli ... (ilgiornale)

Un montepremi record per gli Australian Open . In totale 86,5 milioni di dollari Australian i. Non era mai accaduto prima. Una crescita del 13% ... (ilmessaggero)

La situazione geopolitica in Medio Oriente è rimasta incerta, tanto per l’evoluzione dello scontro tra Israele e Hamas a Gaza, quanto per gli attacchi degli Houthi dello Yemen contro le navi ...Jannik Sinner è l'osservato speciale dell'intero Paese che da qualsiasi angolo del mondo proverà a dare il proprio sostegno nella finale degli Australian Open, in programma domenica 28 gennaio. Il ...Si disputerà domenica 28 gennaio la finale del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2024 di tennis: l'azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 4, affronterà il russo Daniil Medved ...