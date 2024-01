Sinner | Pennetta | «È diverso dai suoi coetanei | ha avuto il coraggio di lasciare il certo per l’incerto»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 27 gennaio 2024) Jannik, Il Giornale intervista Flavial’ultima italiana a vincere uno Slam (gli Us Open), nel 2015. Tema dell’intervista, ovviamente, l’azzurro che domani mattina alle 9.30 giocherà la finale degli Open d’Australia contro Medvedev. «Diciamo che dopo gli Us Open ha messo la freccia in tutti gli aspetti. Ha iniziato veramente ad essere più solido: guardate ilservizio, a quanti punti riesce a ottenere adesso con la battuta in confronto a qualche mese fa». C’è stato un grande lavoro. Come spiegare a chi è fuori dal campo il motivo di questi risultati?«Semplice, appunto: è lavoro, tanto lavoro. Uno sforzo pazzesco, tecnico e nel movimento. E impressiona quanto margine dimiglioramento ha ancora». Davvero?«Ma ragazzi, ha solo 22 anni… Anche se la sua età non èquella dei giovani d’oggi». Cos’ha di ...