Sinner nella storia del tennis | è stato il primo a riuscirci

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 27 gennaio 2024) Jannikha battuto un altro record, èildelladel: è successo contro Djokovic Jannikha scritto ladel. Quello che ha fatto contro Novak Djokovic è un qualcosa di pazzesco. Adesso dovrà vincere la finale contro Danil Medvedev agli Australian Open per completare l’opera. Mai nessun italianodelci è mai riuscito. Il futuro sembra dalla sua parte e per caratteristiche fisiche e mentali, sembra essere ilta che più si avvicina a Djokovic. Musica per le orecchie per gli appassionati del, desiderosi di vedere l’Italia trionfare in tutti i tornei proprio come ...