Sinner-Medvedev | non ci sarà la diretta in chiaro | tifosi imbufaliti sui social

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 27 gennaio 2024) La sfida tranontrasmessa in. Una scelta che non è piaciuta assolutamente ai, che hanno protestato sui. Il conto alla rovescia per la sfida trasi avvicina alla conclusione. Jannik è ad un passo da un successo storico e in molti si aspettavano la possibilità di vedere il match contro il russo in. Purtroppo, però, noncosì. I canali che hanno l’esclusiva, come riportato da tennisitaliano.it, hanno deciso di non cambiare la programmazione.nontrasmessa in– Notizie.com – © LapresseUna scelta a sorpresa e che ha portato ia ...