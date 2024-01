Sinner in finale dell’Australian Open | quanto guadagna e il premio in caso di vittoria

(Di sabato 27 gennaio 2024) Compiendo una vera e propria impresa con lacontro il numero 1 Novak Djokovic, Jannikdiventa il primo italiano a conquistare la. Un inizio del 2024 da sogno per il talento italiano sull’onda di come si era concluso il 2023, sia dal punto di vista sportivo ma, di conseguenza, anche perriguarda i premi già incassati a Melbourne. Che, se dovesse vincere il torneo, potrebbero quasi raddoppiare. Australianhatoè il quinto giocatore italiano a raggiungere unaSlam nel singolare maschile, il nono complessivo tra uomini e donne, ma il primo azzurro ad arrivare in fondo all’Australian ...

La vittoria di uno Slam è il sogno di qualsiasi tennista e consentirebbe Sinner di guadagnare molti punti utili per la classifica ATP. Ma non è da sottovalutare nemmeno l'aspetto economico del torneo.