Sinner in finale degli Australian Open | il più tedesco degli italiani contro il più latino dei russi l’Equipe

(Di sabato 27 gennaio 2024) Questa notte latra Jannike Daniil Medvedev. Unache, come scrive, si annuncia “apoteotica”. Il massimo che al momento il tennis poteva regalare agli appassionati. E i motivi sono diversi. Uno fra tutti, non c’è Djokovic, sconfitto in semidall’italiano. “Per la prima volta dal 2005, né Roger Federer, né Rafael Nadal, né Novak Djokovic indosseranno il loro outfit dadomenica, l’ultimo giorno”. I fantastici tre ora hannoeredi di tutto rispetto e tra di loro c’è proprio Jannik. “Questa edizione dello Slam ha dimostrato giorno ...

La finale degli Australian Open 2024 di domenica 28 gennaio tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev non verrà trasmessa in chiaro . La visione ... (sportface)

Domani, non prima delle 09.30, Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev nella Finale degli Australian Open 2024. Per la prima volta in ... (oasport)

Giornata di vigilia per Jannik Sinner , che domenica 28 gennaio scenderà in campo sul cemento di Melbourne per affrontare Daniil Medvedev nella ... (oasport)

1 Djokovic alla finale contro un ex n.1 come Medvedev ...Ultimo spigoloso ostacolo di un cammino finora perfetto del nostro n.1. Sul piano tecnico Sinner ha una maggiore penetrazione dei colpi dentro ...Le sensazioni erano vivide, nette. Poco importa come andrà la finale di domenica contro Daniil Medvedev. Battere Novak Djokovic a Melbourne, dove sembrava imbattibile, significava consegnare a Jannik ...La storica finale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev non vivrà solamente del prestigio per chi si aggiudicherà il primo Slam del 2024. La stragrande maggioranza dei tifosi del ...