Sinner in finale agli Australian Open | ecco chi è il suo fisioterapista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 gennaio 2024) Bologna, 27 gennaio 2024 - Dai canestri ai campi da tennis. E’ la storia di Giacomo Naldi, 33 anni, professione. Il fatto è che Giacomo si occupa dei muscoli e delle articolazioni dell’italiano del momento. Perché Giacomo è ildi Jannik, il numero quattro del mondo, finalista (primo italiano). TOPSHOT - Italy's Jannikcelebrates victory against Serbia's Novak Djokovic during their men's singles semi-final match on day 13 of thetennis tournament in Melbourne on January 26, 2024. (Photo by WILLIAM WEST / AFP) /IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USETrentatré anni da Bologna: Giacomo conosce bene il mondo dei ...