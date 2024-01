Sinner | finale storica | dove vedere la partita con Medvedev | puoi farlo gratis?

Il pioniere Sinner è il primo italiano in finale in Australia. Coach Cahill: «Dopo aver perso a Wimbledon contro Djokovic da due set di vantaggio ... (corriere)

Nel 2022 il russo Medvedev ha spodestato brevemente Djokovic dal trono di n. 1 del mondo. Caratteristiche? Grandi giocate e un carattere non ... (corriere)

Sinner quanto guadagna se vince la finale degli Australian Open - il direttore del torneo : «Montepremi record»

Un montepremi record per gli Australian Open. In totale 86,5 milioni di dollari Australiani. Non era mai accaduto prima. Una crescita del 13% ... (ilmessaggero)