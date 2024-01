Sinner è il primo nella storia a riuscirci | record pazzesco

(Di sabato 27 gennaio 2024) Jannikha riscritto ancora una volta ladel tennis, e non solo di quello italiano: il suo nuovoè clamoroso All’anagrafe il suo nome è ancora Jannik, ma potremmo già ribattezzarlo “l’uomo che infrange i tabù”. Quando sembra arrivare al limite della perfezione, il tennista di San Candido riesce a fare sempre un ulteriore salto in avanti in questo momento magico, lasciando tutti senza parole. Vincere contro Djokovic a Melbourne è stata di per sé già una straordinaria impresa. Ma lo è ancora di più per il significato straordinario di questa vittoria, che permette al numero uno azzurro d’incidere davvero il suo nomedi questo sport., il trionfo è totale:clamoroso dopo la vittoria con Djokovic (Ansa) – ...

Jannik Sinner è in finale agli Australian Open : battuto il numero uno al mondo, Novak Djokovic , in semi finale con il punteggio di 6-1 6-2 6-7 6-3. ... (lanotiziagiornale)

Il video del match point con cui Jannik Sinner ha sconfitto in semi finale dell’ Australian Open 2024 Novak Djokovic, raggiungendo la prima finale in ... (sportface)

Rooma, 26 gen. - (Adnkronos) - tutta l' Italia sta con Jannik Sinner . Superato Djokovic in semifinale, così come in Coppa Davis pochi mesi fa, il ... (liberoquotidiano)

Sinner-Medvedev a Melbourne ...Percorso fondamentale per arrivare a 22 anni un passo dal primo titolo dello Slam. Una domenica onirica. A un passo dal Paradiso dall'altra parte del mondo.Cioè la parabola di Jannik Sinner, che aveva perso i primi tre incontri con Djokovic e poi lo ha battuto tre volte, le ultime due di fila per prendersi la Davis e la prima finale Slam in carriera.La vittoria su Djokovic, gli ultimi precedenti, il tennis espresso e le ore in campo. Sottovalutare Daniil Medvedev sarebbe un grosso errore, così come non vedere favorito Jannik Sinner ...