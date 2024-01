Sinner a caccia del primo Slam Il coach | Partita importantissima

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 gennaio 2024) Per la storia e per la gloria. Dopo laperfetta con Novak Djokovic, Jannikcerca un'altra affermazione nobile per prendersi tutto alla Rod Laver Arena, ilin carriera e il vanto diitaliano a riuscirci in Australia. Sulla strada dell'azzurro c'è però Daniil Medvedev, numero 3 al mondo che è avanti 6-3 nei precedenti. La brutta notizia per 'l'orso russo' è che la Volpe rossa si è aggiudicato gli ultimi tre incroci, tutti nella seconda parte della scorsa stagione, in particolare quello ottenuto nelle semifinale delle Atp Finals di Torino. L'esperienza invece è dalla parte del rivale, alla sesta finale in un Major (un solo successo ma roboante, quello agli Us Open del 2021 che ha negato il Grandea Djokovic), macompensa in ...