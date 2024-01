Sinalunghese e Asta a caccia di gloria Il Mazzola chiede strada al Pontassieve

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Dopo il turno infrasettimanale torna subito il campionato per le formazioni senesi di Eccellenza. Per la, dopo il pari all’ultimo respiro strappato al Siena, l’occasione di prendersi altri tre punti come fatto a Foiano sei giorni fa. L’avversario di giornata dei rossoblù è la pericolante Fortis Juventus, che però arriva col vento in poppa forte di due successi di fila in due scontri diretti vitali contro Lastrigiana e Firenze Ovest che hanno dato un volto completamente diverso alla classifica dei mugellani. Per mister Pezzatini da valutare le condizioni del bomber Bucaletti, uscito anzitempo contro il Siena. L’assenza del numero dieci, qualora venisse confermata anche domani, sarebbe difficile da assorbire per il team chianino anche se Cicali, rilanciato dal rigore realizzato mercoledì, merita fiducia e una chance dal primo minuto. Impegno sulla carta ...