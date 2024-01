Simonelli | “Entrato nell’atletica mondiale” Dosso | “Volevo battere Swoboda” Iapichino | “Rincorsa da riguardare”

(Di sabato 27 gennaio 2024) Splendido pomeriggio per l’atletica tricolore, che festeggia ben tre record italiano. Zaynabsi è esaltata sui 60 metri, correndo uno strepitoso 7.05 . La velocista emiliana ha chiuso in seconda posizione a Lodz, a un centesimo da Ewache con 7.04 ha siglato la miglior prestazionestagionale. Nella medesima località polacca è arrivata la stoccata di Lorenzo, che ha trionfato sui 60 ostacoli con uno spettacolare 7.50. Pietro Arese ha invece strabiliato sui 1500 metri a Padova, timbrando un valido 3:37.03 e togliendo 26 centesimi al precedendo record di Ossama Meslek datato 2022. Leonardo Fabbri e Larissahanno vinto le rispettive gare: il pesista si è imposto con un interessante lancio da 21.26 metri a Lodz, la lunghista ha piazzato il sorpasso risolutore ...

Nella medesima località polacca è arrivata la stoccata di Lorenzo Simonelli, che ha trionfato sui 60 ostacoli ...Dal Molin ed è balzato al comando delle liste mondiali stagionali, entrando in una ...La stagione indoor sta entrando nel vivo e gli italiani scaldano i motori. Sabato 27 gennaio non assisteremo soltanto al debutto stagionale di Larissa Iapichino nel salto in lungo a Sabadell (Spagna), ...Simonelli sarà al via di tutte le specialità in programma ...Nel 2022/2023 è passato alla categoria Giovani, entrando nella squadra del Comitato alpi occidentali e ha trascorso quasi tre mesi ad ...