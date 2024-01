Simeone guarda all’Inter | «8 gare in 25 giorni! Pronti a competere»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 gennaio 2024) Dopo l’impegno in Copa del Rey, l’Atletico Madrid si prepara alla prossima di campionato. In conferenza stampa, Diegoha fatto il punto sui tanti impegni nel calendario, compreso lo scontro in Champions League contro l’Inter. CALENDARIO FITTO – Diegoal calendario che aspetta il suo Atletico Madrid. Un programma fitto di impegni, fra cui anche il confronto di Champions League con l’Inter. Questo il suo pensiero a riguardo, in conferenza stampa: «Quando prepariamo la formazione, lo facciamo con il pensiero fisso di giocarcela in tutte le competizioni a cui partecipiamo. Siamo concentrati su cosa possiamo migliorare, partita per partita. Nei prossimi 25 giorni abbiamo otto partite, tredici fino alla sosta. Quindi pensiamo partita per partita. Non cambieremo il nostro modo di pensare, tantomeno adesso». Inter-News - ...