Signora | per sicurezza metta oro e soldi in frigo E scatta la nuova truffa dell' acqua

La signora dello zoo di Varsavia non è un film per bambini : l’età consigliata per vederlo è, infatti, dai 13 anni in su. Ci sono sequenze violente, ... (cultweb)

Pubblicato il 23 Gennaio, 2024 Manca davvero poco all’inizio del Festival di Sanremo 2024 che sarà l’ultimo per Amadeus , come lui stesso ha ... (dayitalianews)

L’unico modo per rimuovere la maledizione era che partorisse un’incarnazione del Signore Shiva. Anjana era moglie di Kesari, un fortissimo vanara che una volta aveva ucciso da solo un grande elefante ...per alcune frasi da lui pronunciate a a lei poco gradite. In particolare ha trovato «Brutto e spiacevole e denigrante» che Bonolis la chiamasse sul palco «Signora Perrotta» e non direttrice. «Il fatto ...Segre, vorrei incontrare chi ha sfregiato mia targa. "Mi piacerebbe tantissimo incontrare il signore che è andato a sfregiare la lapide per Liliana Segre". Lo ha detto la stessa senatrice a vita ...