Sicurezza stradale a Roma | parte la nuova campagna di comunicazione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 27 gennaio 2024), 27 gennaio 2024 –lunedì 29 gennaio ladidiCapitale volta a sensibilizzare i cittadini sulladei pedoni e a ricordare l’importanza di rallentare, ed eventualmente fermarsi, in prossimità delle strisce pedonali. Per farlo l’idea è stata quella di sfruttare la forma del freno delle auto. Il pedale del freno, infatti, presenta delle scanalature che, se colorate di bianco, assomigliano alle strisce pedonali. Il risultato è un key visual semplice, ma molto impattante perché è come se fosse il freno stesso a ricordarci che sulle strisce siamo noi a fare la differenza. Frenando. Il titolo – “Mettiamo un freno agli incidenti sulle strisce pedonali” – poi invita tutti a diventare più responsabili e attenti perché solo ...