Sicurezza energetica e nucleare | un percorso che va dalla Cop28 al G7

(Di sabato 27 gennaio 2024) I giorni finali delladi Dubai sono stati segnatibattaglia sul destino dei combustibili fossili. Il risultato: per la prima volta nella storia della conferenza è stata messa nero su bianco, pur con mille distinguo e una certa vaghezza di termini, la volontà dei quasi 200 Paesi firmatari di allontanarsi dai combustibili fossili. Il testo aggiornato indica una serie di tecnologie a basse emissioni come soluzioni valide sulla strada verso la decarbonizzazione. E tra di esse – altro primato nella storia della Cop – è comparsa la parola; uno sviluppo che andrà a definire il lavoro del G7 a guida italiana. L’inserimento dell’atomo tra le alternative agli idrocarburi è una “pietra miliare” che “riflette quanto siano cambiate le prospettive”, aveva commentato il capo dell’agenzia Onu per l’energia atomica Rafael Mariano ...