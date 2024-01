Sicurezza del Santerno Le operazioni accelerano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 gennaio 2024) Accelera il piano per la messa indeldopo le due alluvioni dello scorso anno. In questo periodo proseguono, agevolati dal cielo sereno, gli interventi di pulizia e rimozione di tronchi e rami. Si sono invece già concluse da alcuni giorni le rilevazioni altimetriche del letto del fiume e sullo stato attuale degli argini. In entrambi i casi, si tratta in buona sostanza dipreliminari in vista del maxi-piano per mettere al riparo una volta per tutte la zona che va dal ponte della Tosa a quello della ferrovia, per la quale il commissario alla ricostruzione post-alluvione, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha appena stanziato 8,5 milioni di euro richiesti nei mesi scorsi dal Comune. "Si sta procedendo ad avviare la progettazione della messa indel tratto urbano del fiume, per ...