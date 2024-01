Shoah | Schlein | no a rigurgiti antisemiti

(Di sabato 27 gennaio 2024) 13.50 "Le parole del presidente Mattarella hanno ricordato alcuni principi a cui nessuno si può sottrarre, lacome male assoluto,un orrore senza paragoni" Così la segretaria del Pd, in occasione della Giornata della Memoria. "La memoria deve servire per continuare a contrastare quella matrice di odio,il ricordo di quando questo Paese adottò nell'indifferenza le leggi razziali". "Rinsaldare i valori della Costituzione antifascista" contro "il tentativo pericoloso di riscrivere la nostra storia". No aidismo.

