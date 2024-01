Shoah | Vaccari Pd | ' a noi il compito di mantenere vivo il ricordo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - “Il 27 gennaio del 1945 furono abbattuti i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau e il mondo intero aprì gli occhi sulle nefandezze perpetrate dal nazismo contro gli ebrei, i prigionieri politici, i rom e sinti, gli omosessuali, i disabili, uomini e donne ma anche bambini e bambine, verso cui si è manifestato un odio razziale senza scampo e senza limiti, al punto di organizzare un'intera macchina statale per il loro sterminio. Ogni volta che si agita l'odio, che si perseguita qualcuno per la sua sola appartenenza a un popolo, a una razza, a un genere, a un'identità, ci si ricordi che l'uomo è stato capace di arrivare fino ai campi di sterminio, ai treni per i deportati, ai rastrellamenti, ai forni, alle torture più efferate". Lo scrive in un intervento sull'Huffinghton post Stefano, deputato Pd e segretario di ...