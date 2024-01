Shoah | Roccella | ‘non sottovalutare oggi ciò che è stato sottovalutato in passato’

(Di sabato 27 gennaio 2024) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “La memoria non è una celebrazione retorica, né un ricordo da tenere nel cassetto e tirare fuori nelle occasioni comandate. La memoria, che è doveroso onorare affinché resti viva ogni giorno, deve servire anche e soprattutto a capire e a saper giudicare il presente, a nonciò che èin passato?. Lo afferma Eugenia, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità. ?Giornate come questa -aggiunge- servono a ricordare a tutti quanto sia facile ignorare o sminuire alcuni segnali. La storia deve essere una lezione, un memento alle generazioni del presente e del futuro. E se c?è un messaggio che ci mandail Giorno della Memoria dellaè il dovere di rispettare e di garantire il ...

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "La memoria non è una celebrazione retorica, né un ricordo da tenere nel cassetto e tirare fuori nelle occasioni comandate. La memoria, che è doveroso onorare affinché rest ...Giornata della memoria, in via Giudecca la scopertura di una “pietra di inciampo” per le vittime della Shoah. Il sindaco Falcomatà: «Non basta portare i nostri giovani nei luoghi della tragedia, ma de ...Il presidente della Fondazione Museo della Shoah Mario Venezia presente le iniziative in occasione del 27 gennaio, tra cui la testimonianza di Sami Modiano, sopravvissuto al lager di Birkenau, alla Sa ...