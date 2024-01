Shoah | oggi è il Giorno della Memoria

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 27 gennaio 2024) 9.00il. Il mondo ricorda l'orrorementre a Gaza è in corso la guerra tra Israele e Hamas e il Medio Oriente è attraversato da forti tensioni. "L'antisemitismo ritorna, la Repubblica non tollererà", ha affermato il PresidenteRepubblica, Mattarella, nella commemorazione al Quirinale. Iniziative organizzate ovunque per celebrare la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, il più grande costruito dai nazisti. Stimati tra 5 e 6 mln gli ebrei uccisi nell'Olocausto.