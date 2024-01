Shoah | Lotito | ' mai abbassare la guardia'

(Di sabato 27 gennaio 2024) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "È con profondo rispetto che celebriamo il Giorno della Memoria, una data che rimanda a 79 anni fa, quando la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz rivelò al mondo l'orrore di cui può essere capace l'essere umano. Quella pagina di storia fatta di efferatezza e barbarie ci impone di nonmai la, perché le cronache dimostrano quanto sia ancora concreta e tangibile la minaccia dell'antisemitismo, dell'odio e dell'intolleranza". Lo afferma il senatore Claudio, capogruppo di Forza Italia nella Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. "Il modo migliore per rinnovare la nostra vicinanza alle comunità ebraiche -aggiunge- è preservare la memoria del passato come monito per il presente e ...

Anche dopo lo stop delle questure alta rimane l’attenzione delle forze dell’ordine nelle aree in cui erano state annunciate le varie proteste ...Quando entro al Memoriale della Shoah "non sono più la vecchia che sono adesso, sono quella che è entrata qui per essere deportata. Non l'ho mai dimenticato". Lo ha detto la senatrice a vita e preside ...Sullo stadio della Lazio "ci sono già stati incontri con le istituzioni preposte che possono esprimere pareri e mi sembra di capire che non ci siano veti o problematiche. (ANSA) ...