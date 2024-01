Shoah | le pietre d’inciampo della polizia a due eroici commissari che salvarono molte vite e furono deportati

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 27 gennaio 2024) In occasione del GiornoMemoria, istituito per commemorare le vittime dell’Olocausto nella giornata in cui, nell’anno 1945, le forze armate russe fecero ingresso nel campo di concentramento di Auschwitz, liberando i pochi superstiti e svelando al mondo intero gli orrori commessi dai nazisti, ladi Stato vuole ricordare gli uomini che, anche a prezzo dell’estremo sacrificio, si sono adoperati per salvareumane e proteggere i perseguitati. Nella giornata di ieri, alla vigiliaricorrenza, il Questore di Rieti, unitamente al Prefetto ed al Sindaco, nel corso di una cerimonia pubblica, ha posizionato, all’ingresso dell’attuale sedeQuestura di Rieti, in Largo C. Graziosi, due “” intitolate alla memoria dei due ...