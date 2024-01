Shoah | laurea honoris causa a Segre | Ha raccontato l' indicibile

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Milano, 27 gen. (Adnkronos) - Lilianariceve laoggi in Scienze storiche "per avercon rigore e obiettività l'". Questa una delle motivazioni che si legge nella pergamena, consegnata alla senatrice a vita, sopravvissuta ai campi di concentramento, dall'Università Statale di Milano in occasione del Giorno della Memoria. Per il ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, che ha partecipato alla cerimonia, la scelta dell'ateneo milanese è un "grande atto di civiltà" e il "riconoscimento della figura di Lilianacome grande tedoforo della capacità dell'università di essere universale e luogo, dove qualsiasi cosa può essere discussa". A introdurre la cerimonia è stato il rettore della Statale, Elio ...