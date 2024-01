Shoah | La Russa | ‘ricordare dovere e monito perchè vediamo male assoluto ancora attuale’**

(Di sabato 27 gennaio 2024) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Ricordare non è solo unma anche unche ilche pensavamo appartenesse soltanto a quella tragica storia, lo rinell’attualità. Non solo in quello che è avvenuto il 7 ottobre, ma anche nell’antisemitismo nella manifestazione che in ogni città viene sbandierato come atto di difesa, di libertà e che invece ripercorre bieche parole che pensavamo non dovessero più esistere nei confronti degli Ebrei e di quant’altro alla loro storia può essere ricollegato”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La, intervistato da Tg2 Post. L'articolo CalcioWeb.

Il museo della Shoah, che nascerà a Roma, darà “un contributo determinante affinché la malvagità del disegno criminale nazifascista e la vergogna delle leggi razziali del 1938 non cadano nell’oblio”.#WeRemember". Lo afferma papa Francesco su X in occasione del Giorno della Memoria. La Russa: 'Shoah male assoluto, non si ripeta più' "In occasione del Giorno della Memoria desidero rinnovare il ...La Russa: ‘Shoah male assoluto, non si ripeta più’ “In occasione del Giorno della Memoria desidero rinnovare il sentimento di sincera vicinanza al popolo ebraico e inchinarmi alla memoria di chi non c ...