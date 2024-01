Shoah | Grillo | ‘serve il giorno della dimenticanza e del perdono’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 27 gennaio 2024) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Io non so qual è il modo di capire certe cose, di questi dolori atroci che la gente può aver passato, perché se faccio riferimento a mio padre, che era un ragazzo del ?99 con l?ultima guerra, con la prima Guerra mondiale, ha fatto 7 anni, 6 anni, una roba tremenda, mio nonno, ufficiale di macchina, silurato tre volte e alla terza volta è stato 5 o 6 giorni nell?acqua in mare coi suoi compagni mangiati dagli squali, e quando io e mio fratello chiedevamo a mio padre, a mio nonno, ‘raccontateci un po? delle cose, cosa avete patito, cosa è successo, gli squali, le trincee, cosa avete fatto?’, non c?è stato verso di smuoverlo su nessun ricordo, quando domandavamo, la risposta era sempre la stessa ‘non puoei capì’, non potete capire, e da questa deduzione io ho capito che certi dolori sono talmente enormi, talmente devastanti che sono incomunicabili”. Lo ...